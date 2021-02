Nawalny-Geldgeber Aleksashenko „Putin ist KGB-Mann. Man kann nicht 'ehemaliger KGB-Mann' sein“

WirtschaftsWoche: Herr Aleksashenko, nach der Inhaftierung von Alexey Nawalny kam es in ganz Russland zu Demonstrationen. Die Regierung reagierte mit Härte. Wie bewerten Sie die Lage in Ihrer Heimat?

Aleksashenko: Ich habe schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass Wladimir Putin die ganze Macht in Russland absorbiert und dafür sämtliche Kontrollinstanzen beseitigt. Was wir gerade sehen, ist die logische Fortsetzung dieser Entwicklung. Von seinem ersten Tag als Präsident an hat er das Parlament, die Justiz und die Medien angegriffen, hybride Kriege in den Nachbarstaaten angezettelt und so Russland in Selbstisolation und Konfrontation mit der zivilisierten Welt getrieben. Und dazu gehört auch die Zerstörung jeglicher politischer Konkurrenz. Das hat Putin mehr als 20 Jahre an der Macht gesichert und soll sie ihm auch in Zukunft garantieren. Er hat eine informelle Monarchie im Land errichtet, dabei ist er nichts Spezifisches – nur ein Diktator, der alle Schranken seiner Herrschaft entfernen konnte, vergleichbar mit einem afrikanischen oder lateinamerikanischen Strong Man aus der Mitte des 20. Jahrhunderts.