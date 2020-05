Netflix-Doku: Becoming Yes, We Cash In

Dass „Becoming“ ein Hit werden würde, war bereits nach wenigen Stunden klar. Kaum hatte der Streamingdienst Netflix die Dokumentation von und mit Amerikas ehemaliger First Lady Michelle Obama am 6. Mai veröffentlicht, da stieg sie bereits weit oben auf der Liste der meistgesehenen Filme der USA ein. Das Interesse an der Ex-Präsidentenfamilie ist auch bald vier Jahre nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus groß. So groß, dass die Obamas in kürzester Zeit sehr reich geworden sind.