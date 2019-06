Netzwerkausrüster: Chinas Botschafter warnt Briten vor Huawei-Ausschluss bei 5G

LondonDer chinesische Botschafter in London hat die britische Regierung vor einem Ausschluss des Netzwerkausrüsters beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes gewarnt. Das würde „negative Auswirkungen nicht nur auf den Handel, sondern auch auf Investitionen“ haben, sagte Botschafter Liu Xiaoming dem britischen Sender BBC. „Es würde eine sehr schlechte Botschaft nicht nur an Huawei, sondern auch an chinesische Unternehmen senden.“