Neue Angriffe: 13 Zivilisten sterben bei Angriffe auf syrisches Rebellengebiet

Trotz der dichten Besiedlung ist Ost-Ghuta zudem eine Region mit umfassender Landwirtschaft. Vor dem Krieg wurde Damaskus vor allem von hier aus mit Reis, Gemüse und Obst versorgt. Insofern waren die Rebellen in Ost-Ghuta weniger von Nachschubrouten abhängig als in anderen Enklaven. Bis zur vollständigen Einkesselung im vergangenen Jahr konnten die Kämpfer über die östlich angrenzende Wüste aber sogar noch Vorräte an Waffen und Munition in das Gebiet bringen. Darüber hinaus haben sie ein Labyrinth aus Tunneln angelegt, das Schutz vor Luftangriffen bietet und zum Teil auch eine Unterwanderung der Blockaden ermöglicht.