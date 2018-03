Neue Atomwunderwaffen: Die Hintergründe zu Russlands jüngstem Aufrüstungs-Wahn

In den meisten anderen osteuropäischen Staaten haben die Aufrüstungspläne von Putin keine große Aufregung ausgelöst. In den Medien Prag über Budapest und Bukarest bis nach Sofia spielt das Wortduell zwischen Kreml und Nato nur eine untergeordnete Rolle. Putins verbalen Muskelspiele werden angesichts des Wahlkampfes für seine Wiederwahl am 18. März noch allzu hoch gehängt. Traditionell gibt es für die Atompläne in den ehemaligen Satellitenstaaten der einstigen Sowjetunion ohnehin mehr Verständnis als in den westeuropäischen Ländern – allen voran Deutschland.