Der Handelskrieg zwischen den weltgrößten Volkswirtschaften ist entfacht. US-Präsident Donald Trump verkündete am Freitag neue Strafzölle von 25 Prozent auf über 1100 chinesische Waren und Produktgruppen – darunter Industrie- und High-Tech-Güter. Dabei geht es um ein Volumen von 50 Milliarden Dollar. Die Zölle träfen Waren aus dem strategischen „Made in China 2025“-Programm, mit dem die Volksrepublik ihre Wirtschaft ankurbeln wolle, „aber das Wirtschaftswachstum der Vereinigten Staaten und vieler anderer Länder schädigt.“ Peking kündigte unmittelbar Gegenmaßnahmen in ähnlicher Höhe an.