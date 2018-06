US-Präsident Donald Trump hat die von ihm beschlossenen Zölle auf chinesische Produkte verteidigt. „Es gibt keinen Handelskrieg“, sagte Trump am Freitag kurz nach der Mitteilung, dass seine Regierung ab 6. Juli chinesische Importe im Umfang von bis zu 50 Milliarden Dollar mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent belege. „Sie haben so viel genommen“, sagte er in einem Interview der Fernsehsendung „Fox & Friends“.