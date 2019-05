Neue Eskalation USA planen Sonderzölle auf sämtliche China-Importe

Mit Blick auf weitere Gespräche twitterte Trump, es gebe keinen Grund zur Eile. „China sollte Vereinbarungen mit den USA nicht in der letzten Minute nachverhandeln“, warnte er stattdessen. Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin hatten die Chinesen diese Woche beschuldigt, vorherige Zusagen nicht einzuhalten.



In einer Serie von Tweets schrieb Trump auch: „Zölle werden unser Land viel stärker machen, nicht schwächer.“ Höhere Zölle würden dem Land mehr Wohlstand bringen. Er widersprach damit einer Studie der Zweigstelle der US-Notenbank in New York und der Universitäten Columbia und Princeton, der zufolge unter den Zöllen vor allem US-Verbraucher und Unternehmen leiden, die chinesische Waren importieren. Diese bezahlen demnach monatlich drei Milliarden Dollar an höheren Abgaben und erleiden Effizienzverluste von 1,4 Milliarden Dollar.