Neue Handelsvereinbarungen Deutschland und Schweiz wollen WTO reformieren

Deutschland und die Schweiz plädieren für eine tiefgreifende Reform der Welthandelsorganisation WTO. „Ich glaube, Reformen sind überfällig“, sagte die für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation zuständige Schweizer Bundesrätin Doris Leuthard nach einem Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Montag in Berlin. Dabei sprach sie insbesondere das in der WTO geltende Einstimmigkeitsprinzip an. Altmaier stimmte ihr ausdrücklich zu. „Die WTO ist in keinem guten Zustand“, sagte er. Es wäre daher ausgesprochen wichtig, dass die Welthandelsorganisation, die als Wächterin über einen freien und fairen Welthandel gilt, reformiert werde.