Neue Proteste: Generalstreik in Weißrussland angelaufen

In Weißrussland ist am Montag ein Generalstreik angelaufen, mit dem die Opposition nach monatelangen Protesten Präsident Alexander Lukaschenko zum Rücktritt zwingen will. In der Hauptstadt Minsk blieben zahlreiche Läden und Gaststätten geschlossen, während eine Gruppe von bis zu 3000 Demonstranten durch die Straßen zog und Parolen skandierte. Darunter befanden sich auch Fabrikarbeiter und Studenten.