Neue Regierung: Großbritannien als pragmatischer Bremser

Kurz nach US-Präsident Barack Obama rief am Mittwochabend auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Downing Street 10 an, um dem frisch gebackenen britischen Premierminister David Cameron ihre Glückwünsche auszusprechen – eine versöhnliche Geste, nachdem der Austritt der Torys aus der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament im vergangenen Sommer zu Verstimmungen zwischen Merkel und Cameron geführt hatte.