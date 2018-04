Neue Richtlinie: Die EU tut noch zu wenig gegen Geldwäsche

StraßburgGeldwäsche-Skandale erschüttern die EU immer wieder. Mehrere Banken in Lettland und Estland mussten wegen solcher kriminellen Machenschaften dieses Jahr geschlossen werden und in Malta scheinen sogar Regierungspolitiker in mafiöse Zirkel verwickelt zu sein. Auch Deutschland ist auf diesem Gebiet nicht gerade sauber. Eine vom Bundesfinanzministerium in Auftrag gegebene Studie schätzte das Geldwäschevolumen hierzulande im Jahr 2016 auf rund 100 Milliarden Euro jährlich.