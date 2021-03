Neue schwarze Liste So treffen US-Sanktionen die deutsche Bundeswehr

Die Spurensuche, wie die robuste Funktechnologie Tetra, die weltweit in sicherheitsrelevanten Behörden wie Polizei und Feuerwehr, im militärischen Bereich und bei Öl- und Gas-Pipelines oder Energieversorgern eingesetzt wird, in chinesische Hände geraten konnte, führt zu Heinz Bick. Der Ingenieur hatte sein Unternehmen für professionellen Funk 1980 gegründet – ihm gelang als erstem Techniker die Entwicklung einer wetterfesten Tetra-Basisstation für den Außeneinsatz. Schon 1988 nahm er Rohde & Schwarz (R&S) als Teilhaber mit ins Boot. Vier Jahre später kaufte R&S die Mehrheit und übernahm das Unternehmen 2007 komplett. In den 90er Jahren war die stürmischste Wachstumsphase des Geschäfts, damals lieferte die R&S Bick Mobilfunk 75 Prozent aller Bündelfunksysteme in Deutschland, der nächstgroße Konkurrent war Nokia.



Das Tetra-Netz entspricht in der Qualität noch heute am ehesten dem längst abgeschalteten 2G-Mobilfunknetz. Hier geht es um Robustheit der Sprachfunktion, nicht schnelle Datenübertragung. Doch der Markt änderte sich – neben dem Einmalgeschäft mit dem Aufbau von stabilen Netzen war auch die stetige Versorgung mit Handgeräten nötig – die aber wollte Rohde & Partner nicht bauen. Es machte Sinn, beide Dienstleistungen aus einer Hand zu verkaufen, wie es auch die Wettbewerber Motorola und Nokia taten. China wiederum hatte die Tetra-Technologie verschlafen und war erpicht darauf, einen Fuß in diesen Markt zu bekommen.