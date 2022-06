Neue Seidenstraße in Duisburg „China gut, alles gut – diese Denke funktioniert nicht mehr“

Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass China doch von seiner Zero-Covid-Politik abweicht?

Die Hoffnungen sind auch Zero, gerade vor der Wiederwahl von Staatschef Xi Jinping wird sich nichts bewegen, weil das ein Eingeständnis wäre, dass man sich mit der Zero-Covid-Politik geirrt hat. Aber ich würde mir doch sehr ein Mindestmaß an Rücksichtnahme auf die weltweiten Handel- und Transportketten wünschen. In Shanghai finden sie keinen Lkw-Fahrer mehr, der in den Hafen fährt, aus Sorge, gleich wieder in strikte Quarantäne zu müssen. Solche Vorschriften kann China auch anders handhaben, um die Transportketten zumindest wieder in den Takt kommen zu lassen.



