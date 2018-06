Neue sozialistische Regierung: Spaniens Kulturminister Máxim Huerta tritt zurück

In einer ersten Stellungnahme hatte Huerta in einem Radiointerview am Vormittag zunächst einen Rücktritt ausgeschlossen und versichert, er habe „keine moralischen Zweifel“. Auf der Pressekonferenz am Abend, bei der er seinen Rücktritt bekanntgab, wiederholte der 47-Jährige seine Erklärungen. Die Nachzahlungen seien aufgrund einer „Revision der Steuerkriterien“ nötig gewesen, von denen „Hunderte Schriftsteller, Schauspieler, Moderatoren und Radiosprecher betroffen“ gewesen seien, versicherte er.