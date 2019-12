Neue Stadt Samjiyon Kim Jong Un eröffnet das „beste Menschenparadies der Welt“

Es klang für viele in Südkorea daher eher wie ein Appell, als sich Kim in seiner Neujahrsansprache am 1. Januar 2019 bereiterklärte, den seit 2016 geschlossenen gemeinsamen Industriepark in der grenznahen Stadt Kaesong wieder öffnen zu wollen. Das Projekt galt als wichtige Devisenquelle für den klammen Norden.



Was die Macht Kims betrifft, so sieht ihn Südkorea nach einer Reihe von politischen Säuberungsaktionen in den vergangenen Jahren fest im Sattel. Kim schart Personen um sich, die sein Vertrauen haben. Nach dem Tod seines Vaters Ende 2011 erbte Kim Jong Un auch dessen diktatorischen Befugnisse. Die Bevölkerung ist nach wie vor einer starken Kontrolle und Gängelungen wie Reisebeschränkungen unterworfen.