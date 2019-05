Neue US-Eskalation im Handelsstreit „Wir sind genau dort, wo wir mit China sein wollen“

Der Handelskrieg zwischen den USA und China erreicht eine neue Eskalationsstufe. Nach dem Scheitern der jüngsten Verhandlungsrunde in Washington erhöhte US-Präsident Donald Trump nochmal den Druck: Sonderzölle sollen in wenigen Wochen sogar auf alle Importe chinesischer Waren im Wert von rund 500 Milliarden US-Dollar ausgeweitet werden. China reagierte selbstbewusst und will in „Grundsatzfragen“ keine Kompromisse eingehen. Eine Einigung ist wieder in weite Ferne gerückt.