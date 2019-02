 Neue Verfassung: Kuba stimmt über eine neue Verfassung ab

HavannaKuba hat am Sonntag in einem Referendum über eine neue Verfassung abgestimmt. Die Wahllokale schlossen am Sonntagabend (Ortszeit), das Ergebnis wird am Montag erwartet. Sollte der Entwurf bestätigt werden, wird in der Verfassung erstmals der Begriff des privaten Besitzes verankert. Zudem werden ausländische Investitionen als wichtiger Faktor des Wirtschaftswachstums anerkannt.