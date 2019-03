Neue Volksversammlung: Wahlen in Nordkorea – Zustimmung von 100 Prozent erwartet

Kim Jong Un habe am Sonntag seine Stimme an der Kim Chaek-Universität für Technologie in Pjöngjang abgegeben, hieß es. Er sei vom Lehrpersonal und den Studenten enthusiastisch „mit höchsten Ehren und wärmsten Grüßen“ empfangen worden. Südkoreas Regierung vermutet, dass Kim, der die Macht von seinem Ende 2011 gestorbenen Vater Kim Jong Il übernommen hatte, 35 Jahre alt ist. Zahlreiche hochrangige Funktionäre und Militärs sind auch im Parlament vertreten.