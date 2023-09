Neue Zahlen Ist Chinas Deflationsgefahr überwunden?

Die Inflationsrate in der Volksrepublik ist niedrig. Und nicht nur das: Im Juli sind die Preise in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sogar gefallen. Entsprechend mehrten sich die Sorgen, auf China würde eine Phase der Deflation zukommen. Doch nun machen neue Zahlen der chinesischen Statistikbehörde Hoffnung: Die Verbraucherpreise sind leicht gestiegen, die Gefahr einer Deflation damit etwas eingedämmt. Im August waren Dienstleistungen und Waren im Vergleich zum Vorjahresmonat 0,1 Prozent teurer, so die Statistikbehörde am Samstag in Peking.