Neuer Inhalt

Pierre Moscovici, Wirtschafts- und Währungskommissar der EU-Kommission, erklärte, dass er mit Cohn einen verlässlichen und konstruktiven Gesprächspartner in der Trump-Administration verliere. „Wir waren vielleicht nicht in allem einer Meinung, aber ich respektiere seine konsequenten Ansichten in wirtschaftlichen Fragen und seine Entscheidung, das Weiße Haus zu verlassen“, schrieb Moscovici über den Kurznachrichtendienst Twitter.