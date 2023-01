Trotz Warnungen hatte Israels Minister für Nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, am Morgen erstmals seit seinem Amtsantritt den Tempelberg in Jerusalem besucht. Militante Palästinensergruppen im Gazastreifen sprachen von einer „gefährlichen Eskalation und Provokation” und warnten vor einem „Religionskrieg” in der Region.