Neuer Termin: EU-Staaten peilen Brexit-Verschiebung bis zum 31. Januar an

Großbritannien soll nach Angaben aus Diplomatenkreisen bis zum 31. Januar Zeit für einen Austritt aus der Europäischen Union erhalten. Darauf wollen sich die anderen 27 EU-Mitgliedsstaaten am Montag verständigen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag. Ihre Vertreter sollen sich demnach am Vormittag in Brüssel treffen, um eine Einigung über die Verlängerung zu erzielen.