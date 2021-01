Neuer US-Präsident Zeitplan: So läuft die Vereidigung von Joe Biden heute ab

Zweieinhalb Monate nach der Wahl wird der Demokrat Joe Biden am Mittwoch in Washington als 46. Präsident der USA vereidigt. Die Ära von Donald Trump endet damit nach vier Jahren, der Republikaner wurde nach nur einer Amtszeit abgewählt. An Bidens Amtseinführung nimmt Trump nicht teil. So läuft dieser historische Tag nach Angaben des Weißen Hauses und des Biden-Teams ab: