Neuer Zweig der US-Streitkräfte: Trump will mit einer „Space Force“ das All erobern

Der US-Präsident kündigte außerdem an, die USA würden bald auf den Mond zurückkehren und auch den Mars erreichen. In seiner Rede machte er den Weltraum zu einem Thema der nationalen Sicherheit und sagte, er wolle nicht, dass „China und Russland und andere Länder“ den USA voraus seien. An Trumps Seite waren Vizepräsident Mike Pence, Nasa-Direktor Jim Bridenstine, der ehemalige Astronaut Buzz Aldrin und Mitglieder seines Weltraumrats.