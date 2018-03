Neuwahlen gefordert: Irische Regierungskrise bedroht Rettungsplan

Cowen hat drei Sitze Vorsprung im Parlament. Doch zwei Abgeordnete kündigten gestern ihren Rückzug aus der Regierungskoalition an. Auch die Grünen, die über sechs Mandate verfügen, erklärten ihr Bündnis mit Cowens Partei Fianna Fail für beendet. Sie wollen jedoch die für die Gewährung des Rettungspakets durch die EU nötigen Haushaltskürzungen mittragen. Danach müsse es Neuwahlen geben, weil Cowen das Vertrauen der Iren verspielt habe. Der Regierungschef hatte sich in einem einmaligen politischen Schlingerkurs in der vergangenen Woche zunächst gegen die Inanspruchnahme internationaler Gelder gewehrt und dann am Wochenende eine Kehrtwende vollzogen. Gestern am späten Abend gab er dem Drängen seiner Koalitionspartner nach. Nach der Verabschiedung des Sparpakets am 7. Dezember will Cowen das Parlament auflösen und Neuwahlen ausrufen. Zwar sagte Cowen gestern, es sei offen, ob er abermals als Spitzenkandidat seiner Partei antrete. Beobachter in Dublin glauben allerdings nicht, dass Cowen sich nochmal berappeln kann. Weil er durch die Ankündigung von Neuwahlen eine Kernforderung des grünen Koalitionspartners erfüllt hat, dürften deren Abgeordnete wiederum für das Sparpaket stimmen. Damit hätte die Regierung eine Stimme Mehrheit im Parlament.