Neuwahlen Israel mit neuem Ministerpräsidenten: Lapid übernimmt

In Israel hat der bisherige Außenminister Jair Lapid das Amt des Ministerpräsidenten übernommen. Auf der Grundlage des Koalitionsvertrags aus dem vergangenen Jahr ging der Posten am Freitag vom bisherigen Regierungschef Naftali Bennett auf den 58 Jahre alten Vorsitzenden der moderaten Zukunftspartei über. Damit ist in Israel seit mehr als 20 Jahren erstmals wieder ein Ministerpräsident im Amt, der nicht aus dem rechten Lager stammt.