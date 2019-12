Neuwahlen Israels Oberstes Gericht befasst sich mit Netanjahu-Regierung

Schon zweimal wurde in diesem Jahr in Israel ein neues Parlament gewählt, wegen eines Patts zwischen dem rechts-religiösen und dem Mitte-Links-Lager gelang jedoch keine Regierungsbildung. Bemühungen um die Bildung einer großen Koalition zwischen dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß und dem rechtskonservativen Likud Netanjahus waren nach der Wahl am 17. September ebenfalls gescheitert. Daraufhin löste das Parlament sich vor gut zwei Wochen auf und legte eine Neuwahl am 2. März 2020 fest.