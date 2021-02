New-Start-Abkommen: USA verlängern Atomwaffenkontroll-Abkommen New Start mit Russland

Das russische Außenministerium begrüßte am Mittwoch den Schritt der USA zur Rüstungskontrolle. Die Verlängerung des Vertrags garantiere „die notwendige Vorhersagbarkeit und Transparenz in diesem Bereich, während das Gleichgewicht der Interessen streng ausgewogen bleibt“. Präsident Wladimir Putin hatte bereits Ende Januar eine Verlängerung um die maximal möglichen fünf Jahre unterzeichnet. Russland erklärte damals, der Vertrag solle nach dem Austausch diplomatischer Noten in Kraft treten.