New Start Nato wirft Russland Bruch von Atomwaffenvertrag vor

03. Februar 2023 | Quelle: dpa

Der Abrüstungsvertrag «New Start» regelt die Atomwaffenarsenale der USA und Russland - doch die Nato sieht einen Vertragsbruch. Bild: Bild: dpa

Die Nato wirft Russland einen Bruch des atomaren Abrüstungsvertrags New Start vor. Die Weigerung Russlands, Inspektionen der USA auf seinem Hoheitsgebiet zu ermöglichen, untergrabe die Zukunft des Vertrags, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung der 30 Bündnisstaaten. Das gelte auch für die Weigerung des Landes, innerhalb der vertraglich festgelegten Frist eine Sitzung der bilateralen Beratungskommission einzuberufen.