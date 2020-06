New-Start-Vertrag USA und Russland beginnen Abrüstungsgespräche ohne China

Moskau sei an einer Verlängerung interessiert, weil der Vertrag Vorhersehbarkeit und Transparenz biete, sagte der Experte. Russland mustere immer noch mehr Waffen aus Sowjetzeiten aus als dass neue Waffen hinzukämen. „Moskau ist also nicht in der Lage, in ein echtes strategisches Wettrüsten mit den USA zu treten.“