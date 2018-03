New York: Deutschland will Bemühungen um Platz in UN-Sicherheitsrat intensivieren

Maas reist am Dienstag nach New York, um dort für die Übernahme eines nicht ständigen Sitzes im Sicherheitsrat in den Jahren 2019 und 2020 zu werben. Zuletzt saß Deutschland 2011 und 2012 in dem Gremium, dessen ständige Mitglieder die USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich sind. Damals sorgte Deutschland mit seiner Enthaltung in der Abstimmung über den Kriegseinsatz in Libyen für Aufruhr. Es isolierte sich damit im Kreis der Nato-Verbündeten und stellte sich an die Seite Russlands und Chinas, die sich ebenfalls enthielten.