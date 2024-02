New York Zwei Jahre Ukraine-Krieg: Scharfe Russland-Kritik in UN

23. Februar 2024 | Quelle: dpa

Annalena Baerbock spricht bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. Bild: Bild: dpa

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, den vor zwei Jahren begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine zu beenden. „Wenn uns eine Welt am Herzen liegt, in der jedes Leben gleich wichtig ist, liegt es an jedem einzelnen von uns, sich gegen den Krieg Russlands zu wehren”, sagte die Grünen-Politikerin in einer Sitzung der UN-Generalversammlung in New York. Viele Staaten erneuerten in der Sitzung ihre Kritik an Russland.