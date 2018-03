Jared Kushner: US-Behörde will Auskunft von Deutscher Bank

Die New Yorker Bankenaufsicht hat einem Insider zufolge die Deutsche Bank um Auskunft über ihre Geschäftsbeziehungen zum Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, gebeten. Die Anfrage sei bereits vor einer Woche gestellt worden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch. Gefragt wurde demnach auch nach den Beziehungen zur Immobilienfirma von Kushners Familie sowie zu Familienmitgliedern. Die Behörde New York State Department of Financial Services (DFS) habe auch bei zwei weiteren Geldhäusern angeklopft. Dies seien die Signature Bank und die New York Community Bank. DFS, Deutsche Bank und Signature Bank lehnten einen Kommentar ab. New York Community Bank gab zunächst keine Stellungnahme ab.