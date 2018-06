Nguyen Van Dai: Vietnam lässt prominenten Bürgerrechtler nach Deutschland ausreisen

Berlin/HanoiVietnam hat den prominenten Bürgerrechtler Nguyen Van Dai vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland ausreisen lassen. Der 49-Jährige landete am Freitag gemeinsam mit seiner Ehefrau an Bord einer Linienmaschine in Frankfurt am Main. Anschließend flog er nach Berlin weiter. Die Bundesregierung begrüßte die Freilassung. Das Auswärtige Amt sprach von einem „bemerkenswerten humanitären Schritt Vietnams.“