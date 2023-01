Nicht regierungsfähig Was das Chaos im US-Kongress so gefährlich macht

Auf den ersten Blick hat das Chaos im US-Repräsentantenhaus etwas Kathartisches. Kevin McCarthy, der Anführer der Republikaner in der unteren Kongresskammer, hat über Jahre alles dafür getan, sich dem gescheiterten Präsidenten Donald Trump und seinen Anhängern anzudienen. Doch am Ende verweigert ihm genau dieser Parteiflügel die Erfüllung seines Ziels, zum Speaker of the House aufzusteigen – und damit das dritthöchste Staatsamt in Washington einzunehmen.