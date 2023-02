Nicola Sturgeon Berichte: Schottische Regierungschefin will zurücktreten

15. Februar 2023 | Quelle: dpa

Nicola Sturgeon, Ministerpräsidentin von Schottland, will Berichten zufolge zurücktreten. Bild: Bild: dpa

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will Berichten zufolge ihr Amt überraschend aufgeben. Die 52-Jährige wolle nach mehr als acht Jahren sowohl als Parteichefin als auch als „First Minister” zurücktreten, berichteten britische Medien am Mittwoch übereinstimmend unter Berufung auf Regierungsquellen. Sie wollte sich noch am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Edinburgh zu weiteren Details äußern. Zunächst blieb unklar, wann Sturgeon ihre Ämter aufgeben wird.