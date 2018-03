Niederlande: Außenminister Zijlstra räumt Lüge über Treffen mit Putin ein

Zijlstra erklärte nun, er sei bei dem Treffen 2006 nicht anwesend gewesen, doch habe er die Geschichte von jemandem gehört, der dort gewesen sei. Er habe Putins Aussagen für geopolitisch so wichtig gehalten, dass er öffentlich über sie gesprochen habe. Mit seinen falschen Angaben habe er seine Quelle schützen wollen. „Die Art, in der ich meine Quelle schützen und meine Botschaft über Russland unterstreichen wollte, war nicht sinnvoll, das ist glasklar“, sagte Zijlstra. Er fliegt am Dienstag nach Moskau. Am Mittwoch ist ein Treffen mit seinem Kollegen Sergej Lawrow geplant.