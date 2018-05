Nigeria: Banditen greifen Dorf an und töten mindestens 40 Menschen

MaidguriIn Nigeria haben Banditen ein Dorf angegriffen und nach Angaben eines Bewohners mindestens 40 Menschen getötet. Der Polizist Ibrahim Idris bestätigte, dass die Banditen am Samstag in das Dorf Gwaska eingefallen waren. Es befindet sich in der Region Kaduna im Nordwesten Nigerias. Sie hätten gegen örtliche Sicherheitskräfte gekämpft, sagte er.