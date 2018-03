Nikolai Gluschkow: Russischer Geschäftsmann tot in London entdeckt

LondonEin mit dem 2013 verstorbenen Oligarchen Boris Beresowski befreundeter russischer Geschäftsmann ist in London tot aufgefunden worden. Nikolai Gluschkow sei nicht mehr am Leben, sagte Anwalt Andrej Borowkow am Dienstag russischen Medien. Er wisse aber nichts über die Umstände und den Zeitpunkt des Todes des 68-Jährigen.