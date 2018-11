Nord Stream 2 Trumps Waffenarsenal gegen Deutschland

Diese Geschlossenheit macht Nord Stream 2 zum bevorzugten Vehikel für Trump, um seinen Zorn auf die Deutschen auszuleben. „Die Kritik an der Pipeline ist für den Präsidenten der perfekte Knüppel, um auf Deutschland einzuprügeln“, sagt Jeffrey Mankoff, Eurasien-Experte des Center for Strategic and International Studies (CSIS). Schließlich habe niemand in Washington etwas zu gewinnen, indem er sich für Nord Stream einsetze.