Nord Stream 2 Trumps Waffenarsenal gegen Deutschland

Zwar versucht die Bundesregierung, die Einwände der Amerikaner zu entkräften, etwa durch garantierte Gastransfers durch die Ukraine, die auch nach dem Start von Nord Stream 2 aufrecht erhalten bleiben sollen, doch dass das Problem so beseitigt werden kann, glaubt so gut wie niemand. „Hier in Washington wird niemand darauf vertrauen, dass die Russen ein solches Abkommen im Zweifelsfall wirklich einhalten“, sagt Jamie Fly, Außenpolitikexperte des German Marshall Fund of the United States (GMFUS).

Neben den sicherheitspolitischen Einwänden spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Die USA drängen schon lange darauf, dass Europa seine Energieversorgung diversifiziert – und natürlich will die US-Regierung, dass die Verbündeten künftig auch verstärkt amerikanisches Flüssiggas kaufen. Nord Stream 2, so glauben vor allem deutsche Beobachter, wird von Trump deshalb als unliebsame Konkurrenz gesehen, die es zu bekämpfen gilt.