Nord Stream 2 Pipeline-Streit: „Es ist schwer eine glaubwürdige Einigung zu finden“

Angela Merkel darf sich auf einen freundlichen Empfang freuen, wenn sie am Mittwochabend zum wahrscheinlich letzten Mal in ihrer Amtszeit in Washington, DC, ankommt. Am Donnerstag verleiht ihr die angesehene Johns Hopkins University eine Ehrendoktorwürde, und auch beim anschließenden Besuch im Weißen Haus werden – zumindest im öffentlichen Teil – voraussichtlich die Verdienste ihrer langen Kanzlerschaft im Mittelpunkt stehen. Merkel, die sich in den Trump-Jahren zu einer Art Sehnsuchtspolitikerin des liberalen Spektrums der USA entwickelt hatte, wird fast der ganze Nachmittag im normalerweise eng getakteten Kalender von Joe Biden freigeräumt. Am Abend veranstaltet der Präsident noch ein Abendessen zu ihren Ehren.