Nord- und Südkorea: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum historischen Korea-Gipfel

Skeptiker argumentieren, Nordkorea könne bei einer Reihe von Gesprächen nach den beiden Gipfeln die Abrüstung in der Schwebe halten. So gewinne es Zeit, in der es seine Waffen vervollkommnen könne. Zugleich könnte Kim ein Einlenken in der Atomfrage in Aussicht stellen und dafür Zugeständnisse bei den Sanktionen und Hilfen aushandeln, nur um seine eigenen Zusagen am Ende nicht zu erfüllen.