Nordafrika: Algeriens Regierung zeigt sich bereit zu Dialog mit Opposition

In dem nordafrikanischen Land, das für die EU ein wichtiger Erdgaslieferant ist, halten die Demonstrationen seit Wochen an. Am Montag hatte sich der 82-jährige Staatschef Abdelaziz Bouteflika den Protesten gebeugt. Er verzichtete auf eine fünfte Kandidatur bei der ursprünglich für April geplanten Präsidentenwahl.