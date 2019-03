Nordafrika: Hunderttausende protestieren gegen algerischen Präsidenten Bouteflika

Die Proteste hatten sich an der Ankündigung des schwer kranken Bouteflikas entzündet, im April für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren. Nach der Rückkehr von einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt in Genf erklärte er am Montag den Verzicht auf die Kandidatur und setzte die für den 18. April angesetzte Wahl ab. Allerdings machte er keine Anstalten, die Macht abzugeben.