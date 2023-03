Nordafrika IAEA: 2,5 Tonnen Uran in Libyen verschwunden

16. März 2023 | Quelle: dpa

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA): Rafael Grossi. Bild: Bild: dpa

In Libyen sind etwa 2,5 Tonnen an Uranerz-Konzentrat aus einer Lagerstätte verschwunden. Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) entdeckten diese Woche, dass sich das in zehn Fässern gelagerte Material nicht mehr an dem vorgesehenen Ort befand, wie ein IAEA-Sprecher in der Nacht bestätigte.