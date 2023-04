Nordafrika Mitarbeiter der EU-Kommission im Sudan angeschossen

19. April 2023 | Quelle: dpa

Rauch steigt über Häusern in Sudans Hauptstadt Khartum auf. Die Lage in dem Land ist unübersichtlich. Bild: Bild: dpa

In dem von einem gewaltsamen Machtkampf erschütterten Sudan ist ein Mitarbeiter der Europäischen Kommission angeschossen worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Behörde. Demnach handelt es sich um den Leiter des Büros der Generaldirektion Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) in der Hauptstadt Khartum. Er ist Belgier und arbeitet seit 2019 dort in dieser Funktion.