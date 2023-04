Nordafrika Schwere Kämpfe im Sudan

15. April 2023 | Quelle: dpa

Rauch über der sudanesischen Hauptstadt Khartum. Bild: Bild: dpa

Im Sudan sind im Zuge eines Machtkampfs zwischen der Armee und einer wichtigen paramilitärischen Gruppe Gefechte in mehreren Teilen des Landes ausgebrochen. In der Hauptstadt Khartum sind in mehreren Stadtteilen anhaltende Schüsse und Explosionen zu hören, darunter am Flughafen und in der Nähe des Präsidentenpalasts im Norden der Stadt.