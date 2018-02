Nordirland-Konflikt: Sinn-Fein-Chefin hält Brexit und Friedensabkommen für unvereinbar

LondonDie neue Parteichefin der irisch-katholischen Sinn Fein, Mary Lou McDonald, hält den britischen EU-Austritt für unvereinbar mit dem Friedensabkommen (Karfreitagsabkommen) in Nordirland. Das sagte McDonald am Donnerstag vor Journalisten in London. Mit dem Abkommen wurde 1998 der jahrzehntelange Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten im britischen Nordirland beendet.